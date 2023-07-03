Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı.

Memur ve emekli maaşlar toplantının ana gündemini oluşturması bekleniyor. Bununla birlikte İsveç'in NATO üyeliği ve yaşanan provokasyon olayları da görüşülecek.

Torba yasa çalışması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinde; emeklilerin durumuyla ilgili düzenlemeler, kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması ve gençlerin ilk bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konuları yer alacak.

Hatırlayacağınız üzere konutlardaki kira artışı oranının yüzde 25 olan üst limiti 1 Temmuz itibariyle sona ermişti. Konutlardaki kira artışı oranının 2 Temmuz 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle yüzde 25 olarak sürdürülmesi kararı da kabine toplantısının gündemine gelecek.

kaynak:süperhaber