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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde Cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

YEREL SEÇİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili, "Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız tüm Türkiye'de hazırlanan plana göre çalışmalara başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele, en ideal aday tespitlerini yaparak ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak." dedi.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüşmesinin sorulması üzerine, "Değerli arkadaşlar henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri bakanı, istihbarat başkanım görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.

TAHIL KORİDORU

Tahıl koridoru konusunda "Rusya ile aynı çizgideyiz" diyen Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların biz de una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız.

Hatta ve hatta şu anda bile biz gıda tarım hayvancılık bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tabi Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Bali'de yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu hele Afrikalılar çok iyi biliyor.

Şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamiyle Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri, bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz" dedi.

YAŞ KARARLARI

Yüksek Asgari Şura atamalarıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu atamadan, tayinden çok çok mutlu oldum. Hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti.

Biliyorsunuz yargıda falan bu atamalar çok var ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir" ifadelerini kullandı.

HABER7