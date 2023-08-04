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WanHaber / Fatma Öztürk

Van’da sokaklarda ve caddelerde, bazı esnaflar tarafından işgal edilen kaldırımlara zabıta ekiplerinden müdahale geldi. Vatandaşların kaldırım işgallerine karşı şikayetleri, İpekyolu Belediyesi’ni harekete geçirdi.

Van’da kaldırım işgalleri son zamanlarda vatandaşların tepkisine neden oldu. Kaldırımları rahat şekilde kullanamayan vatandaşların başta sosyal medya olmak üzere farklı mecralardan şikayetini dile getirmesi üzerine İpekyolu Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde çalışma başlattı.

Uyarılara rağmen kurallara uymayan ve kaldırım işgalini sürdüren esnaflara, zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Konuya ilişkin İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetimlere devam ediyor. İlçe sınırlarımızdaki işletmelerin kaldırım işgalini denetleyen ekiplerimiz yapılan uyarılara uymayan ve kaldırım işgaline devam eden işletmelere cezai işlem uyguladı” ifadelerine yer verildi.

Zabıta görevlileri iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarda bulunurken, uyarıları dikkate almayan esnafa ise cezai işlem uygulandı.

Söz konusu denetimlerin belli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.