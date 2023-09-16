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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi sonrasında BM 78. Genel Kurul toplanısı için ABD'ye gidiyor.

Ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliği de soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya girebilme sürecinde Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç ile ilgili şu cümleleri aktardı;

"Parlamentomuz karar vermeden evet hayır dememiz mümkün değil"

Bu konuda özellikle batı ikide bir Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir.

"Teröristler İsveç polisinin koruması altında eylem yapıyorsa bu ne demektir?

Şu anda İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın ama kalkıp da teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösteriye sevk ediyorlarsa bu ne demektir? Bunlar sözlerini yerine getirmiyor demektir. Ve yine terör eylemleri caddelerde devam ediyor demektir. Bize verilen sözler tutulamadığı zaman benim parlementom bu konuda nasıl bir tavır takınır bunu herkes takdir etsin.

"Nasıl bir karar çıkar o parlamentomuzun takdiri"

F-16'larla ilgili ne deniyor işte "Temsilciler Meclisi karar vermeden bu olmaz" tamam da orda Temsilciler Meclisi varsa benim de parlementom var. Sevk etmekse biz böyle bir talebi parlamentomuza sevk ederiz ama nasıl bir karar çıkar, o parlamentomuzun takdiri.

ensonhaber