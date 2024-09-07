Erdoğan’dan İmam Hatipliler Kurultayı’nda Sert Açıklama

Erdoğan, bu hareketlerin ordu içinde kabul edilemez olduğunu belirterek, durumun ciddiyetini vurguladı.

Teğmenlerin Ordudan Temizlenmesi İçin Harekete Geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teğmenlerin davranışlarının ordunun prestijine zarar verdiğini ifade etti ve bu teğmenlerin ordu içinde bulunmasının mümkün olmadığını belirtti. Erdoğan, bu konuda gerekli araştırmaların yapıldığını ve gerekli adımların hızla atıldığını söyledi.

“Kendini Bilmez Birkaç Kişi Var” İfadesi Dikkat Çekti

Erdoğan, açıklamasında, bu davranışları sergileyenlerin "kendini bilmez" kişiler olduğunu vurguladı. Ordu içinde bu tür kişilerin yer almasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, bu kişilerin ordu sıralarından hızla temizleneceğini duyurdu.

Ordudan Temizleme Süreci Hızla İlerliyor

Cumhurbaşkanı, ordudan bu tür kişilerin temizlenmesi için sürecin hızlandırıldığını ve bu konuda kararlı olduklarını ifade etti. Erdoğan, bu adımların ordu içindeki disiplin ve düzenin korunması için atıldığını belirtti.

Açıklamanın Ardından Kamuoyunda Yüksek İlgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Özellikle ordunun içindeki bu tür davranışların nasıl ele alınacağı ve gelecekte benzer durumların önüne geçilmesi için atılacak adımlar merak ediliyor.