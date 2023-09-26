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AK Parti'nin seçim vaatleri tek tek hayata geçiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle bir araya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gençlere müjdelerini sürdürdü

İlk olarak vergisiz telefon müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere müjdelerini sürdürdü.

"Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalarımızı tamamladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası için çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

"Yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi verilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca yeni evlenecek çiftlere Aile Bankası’ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi de verileceğini söyledi.

"Uygulamayı deprem bölgesinde başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesinde şunları söyledi:

Türkiye olarak nasıl BM'nin reform ihtiyacını dile getiriyorsak aile müessesinin korunması çalışmalarına bayraktarlık yapmakta kararlıyız. Ülkemiz için de özgün projelerle örnek olacak, aile kurumunun güçlendirilmesini sağlayacağız. Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Gençlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatacağız. ensonhaber