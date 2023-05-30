14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları belli oldu…

Karar, ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.

Böylelikle partilerin milletvekili sayıları da ortaya çıktı.

Meclis'te yemin töreni

Vekil sayılarını açıklayan YSK Başkanı Ahmet Yener, “AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, TİP 4, CHP 169, İyi Parti 43 milletvekili kazanmıştır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da Meclis’teki yemin törenlerine ilişkin bilgi verdi.

Sürece ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yapan Uçum, ilanı takip eden 3'üncü gün saat 14.00'de TBMM'nin toplanacağını söyledi.

3 gün içinde Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek

Uçum, "Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise perşembe günü ilan edilecek ve TBMM Başkanlığı'na bildirimi yapılacak. İlan günü, YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. TBMM’nin ilk toplantı gününü takip eden 3 gün içinde de Cumhurbaşkanı, tutanağı teslim alıp yemin edecek." dedi.

Cuma günü vekiller yemin edecek

Bu takvime göre 2 Haziran Cuma günü TBMM'nin en yaşlı üye olan Devlet Bahçeli başkanlığında kendiliğinden toplanacağını ve milletvekillerinin yemin töreni yapılacağını belirten Uçum, takvimin devamına ilişkin ise, şu ifadeleri kullandı:

Kabine de cumartesi açıklanacak

3 Haziran Cumartesi; TBMM Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından Genel Kurul'da cumhurbaşkanı seçim tutanağının seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdimi ve aynı genel kurulda cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir. Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra Külliye’de yapılır. Yine aynı gün Külliye töreninden sonra cumhurbaşkanımız, kabinesini açıklar. Kabinenin atanmasıyla birlikte, milletvekili seçilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların görevi sona erer. Bunlar arasından yeniden atanan olursa o zaman da onların milletvekilliği sona erer.

4 Haziran'da devrim-teslim törenleri olacak

4 Haziran Pazar; atanan cumhurbaşkanı yardımcısı/yardımcıları ve bakanlar, TBMM genel kurulunda yemin eder. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılır. Yine aynı gün milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar ant içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra TBMM Genel Kurulunda ant içerek yasama görevine başlarlar.

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