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Wanhaber / Fatma Öztürk

Van'ın Çaldıran ilçesinde Çubuklu Barajı yapımı için kollar sıvandı. Söz konusu baraj için 31 Ekim 2023 tarihinde ihale yapılacak.

Haberi, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk sosyal medya hesabından duyurdu.

Milletvekili Kayatürk: "70 yıllık hayal gerçekleşiyor: Çaldıran Çubuklu Barajı İhalesi, 31 Ekim 2023 tarihinde yapılacak!.. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çubuklu mevkiine yapılacak olan barajla binlerce dönümlük arazinin sulanması amaçlanıyor.

Daha önce Bakanlığın yatırım programına alındığı açıklanan Çubuklu Barajı için Vali Ozan Balcı: "Çaldıran-Çubuklu barajının ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu barajla 50 bin dönüm alan sulanmış olacak. Bölge halkımıza hayırlı olsun. Değirmen arkı göletimizde de çalışmalar devam edecek. Suyun olduğu noktada üretim de olur..." demişti.