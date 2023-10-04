Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – Mehmet Salih Giyci

Van Spor Futbol Kulübü, 6. hafta maçında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor A.Ş’yi uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi. Maçın ardından yaşananlara ilişkin Zonguldak Kömürspor cephesinden çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Bu olaylara ilişkin Van Spor FK’nin taraftar gruplarından biri olan Gölkentliler açıklamalarda bulundu.

“AÇIKLAMA YAPMAMIZ ELZEM OLMUŞTUR”

Gölkentliler tarafından yapılan açıklamada; “Kendi sahamızda oynadığımız Zonguldak Kömürspor maçı sonrası kamuoyunda Vanspor’umuza yansıtılan çirkin ithamlar sonrası açıklama yapma gereği elzem olmuştur. Öncelikle herkesin şunu iyi bilmesini isteriz; Van şehri misafirperverliği, mertliği ve yiğitlikleriyle bilinen, şehrine gelen her takımı en iyi şekilde karşılamış, en iyi şekilde de şehirlerine geri göndermiştir.

Bunu pekiştireceğimiz en büyük örnek geçen yıl şehirlerinde deprem görmüş ve tüm Türkiye tarafından büyük bir şekilde onure edildiğimiz İskenderunspor maçıdır. Zonguldak Kömürspor karşılaşması gayet sakin, futbol ruhuna uygun bir şekilde oynanmış, maçın ikinci yarısından itibaren futbol doğası gereği puan alma içgüdüsüyle maçın büyük bölümü sahada yatarak geçiren Zonguldak Kömürspor futbolcuları son saniye yedikleri golü hazmedememiştir. Ardından Vanspor’umuz ve şehrimiz hakkında çirkin ithamlarda bulunmuş, yalan yanlış haberler ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmışlardır” ifadelerine yer verdi.

“VANSPOR ALGI OPERASYONLARINA YENİLMEYECEK KADAR BÜYÜK”

Van Spor FK’nin algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğini ifade eden Gölkentliler şunları aktardı; “Vanspor algı operasyonlarınıza yenilmeyecek kadar büyük, kirli kalemlerinizle kirletemeyeceğiniz kadar temizdir!”