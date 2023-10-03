Tahmini Okuma Süresi: dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında temsilcmiz Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'a konuk oldu. Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekiop iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Icardi attı. Manchester United'ın gollerini 17. ve 67. dakikalarda Hojlund kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray gruptaki puanını 4'e yükseltirken Manchester United henüz puanla tanışamadı.

A Grubu'nun üçüncü hafta maçında24 Elim Salı günü Galatasaray sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Manchester United ise aynı gün Kopenhag'ı konuk edecek.

Manchester United 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 34. dakikasında sarı kart gören Manchester United'ın Brezilyalı oyuncusu Casemiro, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İngiliz ekibi maçın geri kalanını 10 kişi tamamladı.

Icardi penaltı kaçırdı

Maçın 76. dakikasında Mertens, ceza sahasında Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşta topu yandan dışarı gönderdi. haber7