Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında 7 dükkan ve 14 daireden oluşan zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’ndan sesler gelmeye başladı. Binada oturanlardan bazıları, kapı zillerine basarak içeridekileri uyardı. Bazı kişiler dışarı çıkarken, bina kısa süre sonra yerle bir oldu. Çökme anı cep telefonu ile görüntülenirken, son anda kurtulan 2 kişi, kendi ailesinden 5 kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

İhbar üzerine adrese İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma 112 Acil, UMKE, Kızılay, AKUT ve STK'lardan toplam 962 personel ve 216 araç sevk edildi. Oluşturulan kriz merkezinin yaptığı tespit sonucu binada 79 kişinin ikamet ettiği saptandı. Binada kalanlara tek tek telefonla ulaşıldı. Yapılan tespitlerde enkaz altında Suriye uyruklu aynı aileden Muhammed Cedan (24), Halid El Cedan (55), Ahmet Muhammed Cedan (23), Turki Muhammed ve eşi Emine Mustafa'nın mahsur kaldığı belirlendi.

Binanın 1992 yılında inşaat, 1994 yılında da iskan ruhsatı aldığı, bulunduğu mahallenin kentsel dönüşüm kapsamında olduğu ancak bina sakinleri ile aynı caddedeki bazı evlerin kentsel dönüşümü kabul etmedikleri belirlendi. Bu sırada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 başsavcı vekili olmak üzere 4 savcı görevlendirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enkaz alanına gelip incelemelerdi bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yine enkaz alanına gelip, çalışmaları yakından takip etti.

5 SAAT SONRA KURTARILDI

Ekiplerin zamana karşı yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık 5 saat sonra Muhammed Cedan ve Halid El Cedan sağ kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan 2 kişi ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Binadan son anda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) aynı hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu oldu.

‘AFAD GÖREVLİSİNE ‘HOŞGELDİN ABİ’ DİYE SESLENDİ’

Ekiplerin enkaz altından 5 saat sonra sağ kurtulan Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'a ulaştığı andaki mutlulukları ve yaptıkları sohbet kameralara yansıdı. Bu kişilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı.

Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi. Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

7 SAAT SONRA 3'ÜNCÜ SEVİNÇ

Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci saatinde de Ahmet Muhammed Cedan, Muhammed Cedan ve Halid El Cedan'ın kurtulduğu yakın bir noktada bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Konya Valiliği kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

TERMAL ÖLÇÜM CİHAZIYLA YERLERİ TESPİT EDİLİYOR

Sağ olarak kurtulan Ahmet Muhammed Cedan'ın, bulunduğu bölgenin sağ tarafında ise ağabeyi Turki Muhammed ve yengesi eşi Emine Mustafa'nın bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine ekiplerin, o bölgede termal ölçüm cihazıyla yerlerini tespit etmeye çalıştı. Bir taraftan molozlar kaldırılırken diğer taraftan da çiftin kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNİN KOLON KESTİĞİ İDDİASI

Kriz Merkezinin başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sık sık basın mensuplarının karşısına çıkıp gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Binanın giriş katına yeni açılan balıkçıya ait iş yerinin kolon kestiği iddiasıyla ilgili Yerlikaya, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bugün kadar herhangi bir şikayet olmadığını ama soruşturmayı yürüten savcı heyetinin her türlü iddiaya araştırdığını açıkladı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ''24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemleri devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir'' denildi. Şüphelilerden 2'sinin iş yeri işletmecisi, 2'sinin ise mülk sahibi olduğu bildirildi.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazı altında kalan 2 kişiden Emine Mustafa'nın 15 saat sonra, saat 11.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, enkaz altında kalan eşi Turki Muhammed'in kurtarılması için çalışmasını sürdürüyor.

ZİLLERE BASIP BİNANIN TAHLİYESİNİ SAĞLAMIŞ

Apartmanda oturan Suriye uyruklu Ali El Hüseyin (20), binadan gelen sesi duyup, dairelerin kapı zillerine basarak vatandaşların dışarı çıkmasını sağladı. Daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçen Ali El Hüseyin, ''Biz ses duymaya başladık. Sesi duyduktan sonra ben de apartmanda herkesin zilini basıp, çıkmalarını söyledim. Yardım edebildiğim kişilerin hepsini çıkarttım.

Çoluk, çocuk da kalmadı içeride. Ben aşağı indim ve inerken de bina yıkıldı. Benim bildiğim kadarıyla içeride kimse yok. En son ben çıkmıştım. Ben çıktıktan sonra tekrar giren oldu ise bilgim yok. İki bina vardı. Apartmandaki evlerin hepsi doluydu. Yıkıldıktan sonra ağabeyimle birlikte hastaneye geldik. Bina yıkıldıktan sonra benim gözlerim falan kapandı'' diye konuştu.

Ali El Hüseyin'in ağabeyi Adil Ali Hüseyin ise ''Ali, yıkılmadan önce binanın kapı zillerine basmak için içeri girmiş. Bina yıkıldıktan sonar orada yerde yatarken gördüm. Hemen alıp 2 kişinin yardımıyla hastaneye getirdim'' dedi.

‘EŞİM VE KIZIM SON ANDA KURTULMUŞ’

Yıkılan binada oturan Yusuf Tunç, eşi ve kızının son anda kurtulduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Benin oturduğum binada 7 aile var, 7 de diğer tarafta vardır. Eşim Fadi Tunç da herhangi bir şey yok. Sadece dışarı çıkmış, korkmuş. Balıkçının tadilat yaptığını bilmiyorum. Ara duvarları almışlar ve alalı da bir-iki yıl oldu. Daha önce yatarken falan hiçbir ses duymuyorduk. Bina yıkılırken eşim ve kız çocuğum vardı. Ben de iş yerinden geliyordum. Telefonla açıp durumu bildirdiler. Aşağıdan Suriyeli çocuk zile basmış, 'Bina göçüyor abla' demiş ve onlar da binayı boşaltmış. Onlar çıktıktan 2 dakika sonra bina göçmüş.''