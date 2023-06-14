Wanhaber

Garanti BBVA’nın DenizTemiz Derneği/TURMEPA'yla birlikte başlattığı Mavi Nefes Projesi kapsamında Van Gölü yüzeylinde de temizlik çalışmaları başlatıldı. Bu durum, reklam filmiyle de gösterildi.

Garanti BBVA, DenizTemiz Derneği/TURMEPA'yla birlikte Mavi Nefes Projesi kapsamında Van Gölü’nde doğal yaşamı tehdit eden atıkları temizlemek için çalışıldığını duyuran bir reklam filmi yayınladı.

Kısa sürede sosyal medyada Vanlılar tarafından çokça paylaşılan ve yorumlara maruz kalan reklam filminde, dikkat çeken diyaloglar yer aldı.

Reklam filmi sosyal medyada, “DenizTemiz Derneği/TURMEPA'yla el ele vererek hayata geçirdiğimiz #MaviNefesProjesi ile Van Gölü’nde doğal yaşamı tehdit eden atıkları temizlemek için çalışıyoruz. Marmara Denizi ile Adrasan’dan sonra şimdi de Van Gölü’ne iyi bakacağız 💙 Memleket sevdasıyla...” notuyla paylaşıldı.

Reklam filmi, Van Gölü’nü izleyen ve fotoğraflayan misafirlere, iki Vanlı çocuğun ‘hoş geldiniz, hoş geldiniz’ demesiyle başlıyor.

Ardından fotoğraf çeken misafire yaklaşan çocuklar, “Canavara mı bakıyorsun abi?” diye soruyor. Misafirin, şaşıran bir edayla, “Canavar mı, ne canavarı?” diye cevap verdiği çocuklar, “Van Gölü Canavarı! Gel göstereyim” diyerek karşılık veriyor.

Şaşkınlıkla çocuklara bakan misafir, ardından çocukları takip ederek peşlerinden gidiyor. Çocuklar arada “Gel Murat Abi gel” diye sesleniyor. Murat abileri de “Nerde canavar?” diye sorunca, çocuklardan biri “Bi gel, inanmıyor musun” diyerek hedefe doğru ilerlemeye devam ediyor.

Ardından misafirin şaşkın bakışları Van Gölü’ne yöneliyor ve objektifler Van Gölü üstünde yüzen çöp yığınlarına odaklanıyor.

Bu esnada çocuk, “Al sana Van Gölü canavarı!” diyerek çöpleri gösteriyor. Bunun üzerine çocukların Murat abileri, ilk önce derin bir nefes alıyor sonra çocukların omzuna dokunarak, emin bir ses tonuyla “Yeneriz biz o canavarı!” cevabını veriyor.

Reklam filminin devamında, Van Gölü yüzeyindeki çöplerin Deniz süpürgesi marifetiyle temizlendiği gösterilirken, şu sosyal mesaj da paylaşılıyor; “Van Gölü’nün asıl canavarı, göle attığımız çöpler, atıklar. Biz DenizTemiz Derneği/TURMEPA'yla birlikte el ele veriyor, Van Gölü’nü ve içindeki doğal yaşamı tehdit eden atıkları temizliyoruz. Dünyaya iyi bakıyoruz, geleceğe iyi bakıyoruz.”

Söz konusu sosyal mesaj içeren reklam filmi, sosyal medyada çokça paylaşıldı.



Umut Tarhan