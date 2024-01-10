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2024 Yılında Annelere Yönelik Devlet Desteği

Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış, doğum yapan çalışan kadınlara bir dizi iyileştirme getiriyor. Bu iyileştirmeler arasında süt ve emzirme parası, doğum yardımı, kreş desteği ve yarım gün çalışma imkanı bulunuyor.

Emzirme ödeneği aylık 857 lira olup, iki yıl içinde toplam 20,568 lira olarak ödenecek.

Bir çocuklu asgari ücretli annelere aylık 13,333 lira doğum (rapor) parası sağlanıyor. Bu, günlük olarak 444.44 lira demek.

112 günlük doğum izninin toplam ücreti 49,777 lira olacak ve emzirme parasıyla birleşince toplam ödeme 70,345 lirayı aşacak.

İş Göremezlik Ödeneği:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 prim ve ödenekleri artışıyla, iş göremezlik ödeneği ve cenaze yardımı da yükseldi. Örneğin, yatarak tedavide günlük ödenek 333.38 lira, ayakta tedavide 444.50 lira oldu.

Doğum İzni ve Süt Parası:

Doğum iznindeki iş göremezlik ödeneği, doğum öncesi 1 yıl içinde en az 90 gün prim yatıran anneler için geçerli.

Bu süreçte, annelere günlük 444.44 lira ödeniyor.

Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği, son bir yılda 120 gün prim ödeyen anneler için 857 lira olarak belirlendi.

Yeni Doğan ve Kreş Desteği:

Devlet, asgari ücretle çalışan annelere kreş desteği sağlıyor. Ayrıca, yeni doğan çocuklar için ilk çocuk başına 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira yardım yapılıyor.