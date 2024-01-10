Tahmini Okuma Süresi: dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Van Valisi Ozan Balcı, yazılı bir mesaj yayımladı. Vali Balcı; “Bilindiği üzere 212 sayılı yasanın kabul edilmesiyle basın mesleğini icra edenlerin sosyal haklarında bir takım düzenlemelere gidilmiş ve bu gelişme Türk basınında bir dönüm noktası kabul edilerek Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır” dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır.”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getirerek yerelde ve ulusalda görev yapan tüm basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü`nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”