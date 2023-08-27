Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Parti lideri Meral Akşener, günler öncesinden yapacağını duyurduğu konuşmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık" ifadelerini kullandı. CHP kanadından ilk tepki İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, "CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir" dedi.

İLK TEPKİ GÜRSEL TEKİN'DEN GELDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Afyonkarahisar'daki 'Büyük Buluşması'nda Millet İttifakı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmişti. Akşener'in sözlerine CHP kanadından ilk tepki geldi. CHP İstanbul eski milletvekili Gürsel Tekin, TV100'de katıldığı canlı yayında Akşener'in çıkışına tepki gösterdi.

"CHP'YE YÖNELİK KONUŞMASI BENİ ŞAŞIRTTI"

Tekin, Akşener'in sözleriyle ilgili şunları söyledi: "Millet iradesi ile seçilmiş her parti bakanlığı hak eder cümlesini İYİ Parti aylarca tartıştı. Bugün Akşener'in CHP'ye yönelik konuşması beni çok şaşırttı. Partimizdeki arkadaşların mezhepleri, siyasal düşünceleri tartışıldı, biz ibadetten yoksunuz, camiye girdiğimizde hangi safta duracağımız tartışması bile oldu. CHP'nin Genel Başkanı dahil olmak üzere ana kadrodaki yetkin, etkin isimlerin hiçbir tanesi bile bunlara cevap vermedi.

"AKŞENER'İN ELEŞTİRİLERİ İNSAFSIZCA"

Asla Akşener'i de ve İYİ Parti'deki arkadaşımızı da tartıştırmadı. CHP'nin hedef tahtasına oturtulması insafsızca eleştirilerdir." değerlendirmesini yaptı.

AKŞENER NE DEDİ?

Akşener, isim vermeden seçimlerde destek verdiği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Biz bu seçimde sadece iktidarla değil bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla da mücadele ettik. Koltuğundan başka şey düşünmeyenlerle uğraştık. Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Tüm çabalarımıza rağmen yenilgiye engel olamadık." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den Meral Akşener'in CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na yönelik çıkışlarına tepki: İnsafsızca

"KAZANACAK 2 İSMİN ADAYLIĞINI SAĞLAYAMADIM"

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın Erdoğan karşısında kazanabilme şanslarının olduğunu ancak Kılıçdaroğlu nedeniyle aday yapılamadıklarını ima ederek; "Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu görmedim. Kazanacak 2 ismin adaylığını sağlayamadım. Özür diliyorum. " dedi.

İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞI DURUMLARI TEK TEK VURGULADI

İttifak kapılarını kapatan Akşener, "Yerel özellikler ve talepler doğrultusunda elbette işbirlikleri olabilir. Ancak biz İYİ Parti olarak hür ve millî siyaset anlayışımız gereği gizli gündemleri olan kendi menfaatleri için, bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini ve kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine, destek arayan, marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan, hiç kimseyle, herhangi bir iş birliği yapmayacağız." dedi.

"CUMHURİYET DEĞERLERİMİZİ HİÇE SAYANLARA HAYIR DİYORUZ"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Kapımız herkese açık değil. Mesela bu yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olanlara hayır diyoruz. Cumhuriyet değerlerimizi hiçe sayanlara hayır diyoruz. Hatay Arap şehridir diyen meczuplara, ahlaksızlara kol kanat gerenlere hayır diyoruz. Türk demekten korkanlara hayır diyoruz. Andımızdan rahatsız olanlara, anayasanın ilk 4 maddesinden rahatsız olanlara hayır diyoruz. Terörle ve bölücü unsurlarla ilişkili olanlara hayır diyoruz. İnancımızı çatıştıranlara, ahlakımızı yozlaştıranlara, yüce dininizi ticaret ve siyasetle istismar edenlere hayır diyoruz. Toplumsal öfkeden siyaset devşirenlere hayır diyoruz. Gençlerimizi hor görenlere, Türk kadınını aşağılayanlara hayır diyoruz. Seçmeni çantada keklik gören o buyurgan ve iğrenç siyaset tarzına hayır diyoruz.

"YA RÜZGARI YAKALAYACAĞIZ, YA RÜZGARIN TA KENDİSİ OLACAĞIZ"

Çünkü böyle bir iş birliğinin; milletimize, hiçbir yararının dokunmayacağı gibi hem siyasete, hem de partimize, zarar vereceğini düşünüyoruz. Ya doğru rüzgârı yakalayacağız, Ya da biz, o rüzgarın ta kendisi olacağız. Partimizin 6'ncı kuruluş yıl dönümünde, 25 Ekim'de; hür ve millî siyaset anlayışımızın, temel taşlarını içeren; demokratik millî yükseliş beyannamemizi, aziz Türk milletinin, takdirine sunacağız. İktidar olmak için, bu bayrak, rüzgâr bekliyor. Ve o rüzgâr sizsiniz!" haberler.com