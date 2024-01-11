Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart'taki yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme süreci devam ediyor.

CHP'de 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adayları kesinleşti.

CHP'nin adayları

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 6'sı büyükşehir olmak üzere 242 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının kesinleştiğini ifade ederek Adana Büyükşehir Belediyesi adayının Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediyesi adayının Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediyesi adayının Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesi adayının Lütfü Savaş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adayının Ayşe Ünlüce ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adayının Candan Yüceer olduğunu açıkladı.

Burcu Köksal'ın Afyonkarahisar, Bilgehan Erdem'in Artvin, Melek Mızrak Subaşı'nın Bilecik, İlhan Tekin'in Çankırı, Fuat Köse'nin Giresun, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun Kırklareli, Hakan Bilecen'in Kilis, Hulus Özen'in Niğde, Serkan Karayiğit'in Osmaniye, Mehmet Gürbüz'ün Sinop, Ali Mustafa Çelik'in Tunceli, Özkan Yalım'ın Uşak, Mehmet Gürel'in Yalova, Özkan Şengül'ün Yozgat ve Tahsin Erdem'in Zonguldak’tan aday olduğunu ekledi.

Antalya adayı daha sonra açıklanacak

Yücel, Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte yapılacak olan değerlendirmeler sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayının önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların ardından açıklanacağını belirterek kadının siyasetteki, toplumdaki ve hayatın her alanındaki sorumluluklarını hayata geçirecek görevler alması amacıyla 242 seçim çevresinde 23 kadın aday çıkarıldığına dikkati çekti.