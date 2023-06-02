14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yaşanan büyük hezimetin ardından CHP MYK bugün bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrasında önemli kararlar alındı.

YAŞANAN AĞIR MAĞLUBİYETİN SONUÇLARI TARTIŞILDI

Söz konusu MYK Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4 buçuk saat sürdü. Saat 13.40’da başlayan MYK toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve yeni süreç tartışıldı.

MYK ÜYELERİNİN TÜMÜ İSTİFA ETTİ

Toplantının ardından henüz açıklama yapılmazken CHP lideri hariç, MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu istifaları onayladı. MYK'da yeni görevlendirmeler yapılması öngörülüyor.

İstifa eden üyeler tüm liste:

- Yüksel Taşkın

- Oğuz Kaan Salıcı

- Bülent Kuşoğlu

- Bülent Tezcan

- Faik Öztrak

- Muharrem Erkek

- Selin Sayek Böke

- Gamze Akkuş İlgezdi

- Seyit Torun

- Ali Öztunç

- Lale Karabıyık

- Devrim Barış Çelik

- Gülizar Biçer Karaca

- Fethi Açıkel

- Gökçe Gökçen

- Veli Ağbaba

- Ahmet Akın

Kaynak: süperhaber