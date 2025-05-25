Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen çalışma toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Morhaf Abo Kasra ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik işbirliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik.

Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inanıyoruz. Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımlarının artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Ahmed Şara'ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da hazır bulundu.