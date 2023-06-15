Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Türkiye Yüzyılı yeni dönem hükümetiyle başladı...

Kabinenin kurulmasıyla gözler yeni ekonomi yönetimine çevrildi...

Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk adımlarını enflasyonu düşürmek ve vatandaşın refahı için atmak için atarak yeni yol haritasını da belirledi.

Konuyla ilgili bugün de ilk toplantı gerçekleşti...

Tüm piyasaların odaklandığı ekonomi zirvesinin ardından toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen “Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada serbest piyasa kuralları içinde rekabet gücünün artırılacağı sinyali veren Yılmaz, enflasyonla etkin mücadele mesajıyla birlikte Orta Vadeli Program'ın açıklanacağını tarihi vererek şu ifadeleri kullandı;

Orta Vadeli Program eylülde açıklanacak

İstikrar ve güven içinde güçlü liderlik, tutarlı politika setiyle zorlukları aşacağız. Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız.

12. Kalkınma Planını ekim ayında Meclisimizin takdirine sunmasyı planlıyoruz. Eylül'de Orta Vadeli Program (OVP) ile kamu politikaları ve uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz.

Ekonomi politikaları şekilleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarının devamı şöyle;

Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planları ile belli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar aktaracağız.

Toplantıda ilgili kurumların sunumları sonrasında makro ekonomik görünüm ile bütçe detaylı değerlendirildi. Temel politika dokümanları konusunda çalışmalar gözden geçirilmiştir. EKK'nın yeni döneme ilişkin esasları istişare edilmiştir.

Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücü ve verimliliğini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. İstikrar ve güven içinde büyümek, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmak temel amaçtır. Yatırım istihdam üretim ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Teknolojik atılımları devam ettirecek, ihracat ve turizm gelirlerimizi artıracağız.

İstikrar ve güven içinde güçlü liderlik, tutarlı politika setiyle zorlukları aşacağız.

“Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız”

Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız. 12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmaya planlıyoruz.

Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek ve mali yapılımı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız.

"Ortak akılla hareket edeceğiz"

İlgili taraflarla istişare içinde ortak akılla hareket edecek, akademi ve sektörlerdeki diğer paydaşların katkı vereceği şekilde hızlı ve etkin çalışma imkanlarından yararlanarak yolumuza devam edeceğiz.

ensonhaber