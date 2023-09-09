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Kahramanmaraş'ta feci bir kaza yaşandı.

Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Namaz için saf tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı.

Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, kazanın cenaze namazı kılınırken meydana geldiğini ifade etti.

20'den fazla yaralı var

Kahramanmaraş Valisi Mükremin Ünlüer ise son belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü 25 kişinin de yaralı olduğunu bildirdi.iha