Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs ve şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince 29 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

