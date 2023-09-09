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CHP 100. yılını etkinliklerle kutluyor...

Dün CHP Genel Merkezi'nin önünde başlayan etkinliklerde 100. yıla özel bestelenen marş seslendirildi.

Işık gösterisinin ardından sona eren etkinliğin ikinci gününde Kemal Kılıçdaroğlu ve akabindeki heyet, Anıtkabir'e gitti.

1922 kişiyle ziyaret

81 ilden gelen ve toplum her kesiminden oluşan 1922 kişiyle Anıtkabir'e giden Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladıktan sonra CHP'nin İkinci Genel Başkanı İsmet İnönü'nün mezarına geçti ve buraya da çelenk bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 1922 kişiyle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdiKemal Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyareti

"Milletin huzur ve refahı için mücadele edeceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım. İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve 100 yılımızı kutladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünki temsilcileri olarak huzurunuzdayız.

Türkiye Cunhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığınız ve ileri görüşlülüğünüz bizlere ilham vermeye devam ediyor.

Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil bir toplum oluşturma bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Sayın Genel Başkanım bugün iki büyük mirasınızdan biri olarak kabul ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü." sözleriyle Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Ziyarete ayrıca CHP MYK üyeleri, parti meclisi üyeleri, il, kadın ve gençlik kolları başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

ensonhaber