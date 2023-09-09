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Dünyada su altına dalış yaparak resim çizen 3’üncü ve Türkiye’nin ise ilk kadını olan Çağdaş İlim, Edremit Belediyesinin düzenlediği organizasyonla Van’a geldi.

Van Gölü’nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla Edremit Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte mavi sulara dalan İlim, Van Gölü kirliliğine dikkat çekti. İnci kefali balığı, mercan balığı ve mikrobiyalitleri resmeden İlim, çizdiği resimle farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

“Türkiye’de su altında resim yapan ilk Türk kadınıyım”

Su altında yaptığı resim sonrası açıklamalarda bulunan Çağdaş İlim, resim hocasının kendisini yönlendirmesiyle su altında resimler yapmaya başladığını belirtti.

Türkiye’nin pek çok noktasında ve Kızıl Deniz’de dalışlar yaparak resim çizdiğini ifade eden İlim, Edremit Belediyesinin kendisini davet etmesiyle Van Gölü'nün korunması ve kirliliğine dikkat çekmek üzere geldiklerini kaydetti.

Uzun yıllardan sonra tekrar Van’a gelmekten mutluluk duyduğunu vurgulayan İlim, “Van Gölü’ne dikkat çekmek, farkındalık uyandırmak ve yıllar sonra buraya gelmekten son derece mutluyum. Türkiye’de su altında resim yapan ilk Türk kadınıyım, dünyada da 3’üncü ressamım. Sodalı suda da ilk deneyimimdi. Renkler o yüzden biraz silik çıktı.

Görüş alanının kısıtlı olmasına rağmen güzeldi ve böyle güzel bir çalışma çıktı ortaya. İnci kefali, mercan ve mikrobiyalitleri çizmeye çalıştım, böyle güzel bir etkinlik oldu. Desteklerinden dolayı başta Edremit Belediyemiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"İnsanların duyarlılığını tekrar tekrar arttırmamız gerekiyor"

Dalış Eğitmeni Kadir Erenkinci ise güzel bir çalışma olduğunu belirterek, çekim yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Sodalı suda ilk kez denenen bir çalışma olduğunu vurgulayan Erenkinci, “Van Gölü bizim gölümüz. İnsanların duyarlılığını tekrar tekrar arttırmamız gerekiyor.

Belediyemizin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Hocamızı buraya davet ederek bir kez daha göstermiş oldular. Hocamıza ve Edremit Belediyemize teşekkür ediyorum. İnsanları Van Gölü’nü gezmeye ve dalış yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

"Van Gölü'nü koruyacağız"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, bugün yine Van Gölü’ne dikkat çekmek için Eskişehir’den Çağdaş İlim hocayı davet ettiklerini belirtti. Say, “İlim hocamız, su altında resim yapan ilk Türk kadını, dünyada ise 3’ncü ressam.

Bugün Van Gölü’nün sodalı suyunun altında inci kefali ve mercan balıklarını çizdi, emekleri için teşekkür ediyorum. Yüz binlerce yıllık tarihi olan ve bize temiz bir şekilde miras olarak kalan Van Gölü’nü inşallah koruyacağız.

Bizde yeri geldikçe farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Yine bir süre önce özellikle Van Gölü’nün korunması ile sit alanına alınması ve koruma imar planı yapılması ile ilgili çalışmalar başladı. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye de himayelerine almalarından ve bu çalışmayı yürütmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Van Gölü ile ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Edremit Belediyesi olarak gerek sıfır atık çalışmaları gerekse de Van Gölü çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Say, "Yine geçtiğimiz günlerde avlanma yasağı sona erdi. Bu vesileyle de inci kefalini hem koruyalım hem de tüketelim. Ben davetimize icabet eden hocamıza ve emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Çağdaş İlim, su altında çizdiği resmi ve daha önceden yaptığı yağlı boya çalışmasını Başkan Say’a takdim etti.