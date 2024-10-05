Mezardan Çıkan Poşet Neyi İfade Ediyor?

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mezardan çıkan poşetin şüphe yarattığını belirterek, detaylı bir DNA incelemesi talep etti,Cem Garipoğlu’nun ölümüne ilişkin ortaya atılan çeşitli iddialar, mezarın açılmasıyla birlikte yeniden canlandı; geçmişteki otopsi süreci ve olayın detayları üzerine tartışmalar başlarken, otopsi raporlarına göre Garipoğlu’nun kimliği onaylanmıştı. Ancak, şimdi bu mezar açılışı ve çıkan poşet, pek çok sorunun yeniden sorulmasına neden oldu.

Adli Süreç ve Savcılığın Rolü

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabulut ailesinin talebi üzerine mezarın açılmasına karar verirken, Garipoğlu’nun kafatası ve kemikleri toplanarak Adli Tıp Kurumu’na götürüldü; bu süreçte, şeffaf poşetin neden orada bulunduğuna dair belirsizlikler sürerken, Epözdemir'in savcılığa yaptığı talep ile konu daha da derinleşti.