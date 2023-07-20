Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mahallelerin sorunlarını tespit etmek ve çözüm sunmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan muhtar buluşmalarının üçüncüsü Edremit ilçesi ile devam etti.

Fidanlık Parkı'nda düzenlenen toplantıda, Edremit mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, muhtarların sorun ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Toplantının başında muhtarlarla tek tek selamlaşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, sorunların çözümü konusunda kendilerine her zaman destek sunan muhtarların çok kıymetli olduğunu söyledi.

Dün Tuşba, önceki gün de İpekyolu ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirten Genel Sekreter Çelikel, “Bugünde Edremit ilçesi muhtarlarıyla bir aradayız. Malumunuz bu yıl suyla ilgili zorlu bir süreç geçiriyoruz. Kente içme suyu olarak gelen suyun yettiğini düşünüyoruz. Fakat kaynakları doğru kullanamadığınız zaman sıkıntı yaşanıyor.

Edremit'te 460 hanelik TOKİ'ye verdiğimiz su hattından bir vatandaş boruyla kaçak çekerek kendi bahçesini suluyor ve vatandaşların evine su gitmiyor. Dolayısıyla da bahçe sulamalarına içme suyunu kullandığımız zaman vatandaşlarımız evlerinde su sıkıntısı yaşıyor. Bildiğiniz gibi Gürpınar'dan gelen su hattı üzerinden kentte su veriyoruz.

Bu hat üzerinde ve mahallelerimizde kaçak su çalışmalarını hızlandırdık. Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak geceli gündüzlü çalışıyor. Siz mahalle muhtarlarımızdan da istirhamımız özellikle bu bahçe sulamalarında ve kaçak kullanım konusunda bize destek vermenizdir. Bize omuz verdiğiniz takdirde bizlerde kısa zamanda bu sorunun üstesinden geliriz. Bizlerde vatandaşımızı içme suyu temininde çok rahat memnun ederiz” dedi.

Daha sonra tek tek söz alan mahalle muhtarları yapılan çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, mahallelerinde yaşanan su, altyapı, üstyapı, kanalizasyon, yol, ulaşım, tarımsal, ilaçlama, okul, taziye evi, sıvat, istinat duvarları ve oyun parkları gibi taleplerini dile getirdiler.

Mahallelerin sorunlarını da anlatan muhtarlar çözüm noktasında ilgili birimlerden de bilgi aldılar.

Sorunları tek tek not alan Genel Sekreter Çelikel, taleplerin karşılanması ve sorunların çözümü noktasında takipçi olacaklarını ifade etti.

Toplantı, verilen öğlen yemeği, muhtarlara hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları, ilgili daire başkanları VEDAŞ ve AKSA temsilcileri de katıldı.iha