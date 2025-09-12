İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen devir teslim töreninde Hamdi İnan, Abdulkadir Sancaklı’ya görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende İnan, Sancaklı’yı kapıya kadar uğurlayarak yeni görev yeri olan Başkale’de başarılar diledi.

Göreve başlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, "Bu güzel ilçemizde İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapacak olmanın gurur ve heyecanı içerisindeyim. İlçemizin eğitimi için projeler, kültür-sanat etkinlikleri ve sportif faaliyetlerle var gücümüzle çalışacağız. 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz' anlayışıyla hareket ederek tüm yönetici arkadaşlarıma, öğretmenlerimize, okul çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.