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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.

Emeklilere tek sefer verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi.