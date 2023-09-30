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TBMM yeni yasama dönemine 1 Ekim itibariyle başlıyor. Meclis'in önünde yeni Anayasa'dan, ekonomiye kadar birçok önemli konu olacak. Bu konuların içinde özellikle çalışma hayatını ilgilendiren başlıklar da bulunuyor. Esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar milyonları ilgilendiren düzenlemeler bu tarihten itibaren Meclis'e taşınacak. Gelirleri artıracak, emekliliği kolaylaştıracak, yeni desteklerin kapısını açacak düzenlemeler için düğmeye basılacak.

BAKAN IŞIKHAN’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkha’a Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nın ardından ‘Emeklilere müjde gelir mi?’ diye soruldu. Bakan Işıkhan’dan çok kısa ve net bir yanıt geldi. Meclis’in açılmasına sadece 1 gün kala Bakan Işıkhan, “Çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ZAM SİNYALİ

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Meclis'e sevk edilecek düzenlemelerden biri emeklilere yönelik olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak. İyileştirmede özellikle düşük maaş alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor. Çalışmalarda emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR

Meclis'te görüşülecek ilk düzenlemelerden birisi de Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması olacak. Gelirleri petrol ve doğalgaz ile maden varlıklarımızdan gelecek olan fon şeklindeki banka birçok sosyal ödemeyi de finanse edecek. Banka kurulduktan sonra özellikle evlilik kredisi ve ev kadınlarının sosyal güvencesi gibi konular için düğmeye de basılacak.

150 BİN LİRALIK FAİZSİZ KREDİ

Ailelere ve gençlere yönelik destekler için hayata geçirilecek bankanın ana gelir kaynağı, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz, petrol ve madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmı olacak. Bankanın yasal altyapısının hazırlanarak kurulmasının ardından da evlenen gençlere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi projesi hayata geçirilecek. 24 ayı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi, deprem bölgesinden başlatılarak yaygınlaştırılacak. Burada ödenecek miktar zaman içinde artırılabilecek. Evlenenler bu krediye başvurduktan sonra 2 yıl geri ödeme yapmayacak.

SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN

Bir adım da ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için atılacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılacak. Burada yapılacak desteğin de Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınlarına aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emeklilik yolu açılacak.

YIPRANMA PAYI İLE ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

Seçim beyannamesinde yer alan, emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenleme de önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.

SSK BAĞ-KUR EŞİTLEMESİ İLE EMEKLİLİKTE PRİM GÜN SAYISI AZALIYOR

MİLYON Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek düzenleme de önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak düzenlemeler arasında yer alıyor. Özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor.

Düzenlemede tarih kriteri de merak konusu. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

TAŞERON İŞÇİYE KADRO

Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor. Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeron9lar ve şoför kadrosundakiler bu yasaların çıkmasını bekliyor.

MEMUR 3600 EK GÖSTERGE BEKLİYOR

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme de çalışmalar tamamlanınca Meclis'e taşınacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek.

Kaynak:mynet