Wanhaber – Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelindeki yol ve asfalt çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Selimbey Mahallesi’nde bulunan Üçevler Caddesi sıcak asfalta kavuştu.

Daha önce eski asfaltı sökülerek, altyapı eksiklikleri giderilen ve zemin güçlendirmesi yapılan 350 metrelik cadde, 10 metre genişliğine kavuşturularak baştan aşağı yenilendi.

Ekiplerin hummalı çalışması ile kısa sürede asfalt serimi yapılan cadde, yapılacak yol çizgi çalışmasıyla modern bir görünüme kavuşacak.