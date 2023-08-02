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Wanhaber / Haber Bülteni

Sigara bağımlılığı ile etkin mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, bilinçlendirme eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Yeşilay Van Şubesi ile İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünce Hacıbekir Mahallesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde sağlıklı nesiller için tütün bağımlılığı ile mücadele eğitimi verildi. Eğitime ilgili daire başkanları, doktorlar, Yeşilay temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği eğitimde sigaranın içindeki zararlı maddeler, sigara kullanımının kısa ve uzun vadeli olumsuz etkileri, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bıraktıktan sonra vücutta yaşanan değişimlerle ilgili detaylı bilgiler verildi.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.