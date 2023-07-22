Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın öncülüğünde yapılan çalışmalarla engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak, sosyal yaşama katılımlarını arttıran büyükşehir belediyesi, engelleri ortadan kaldırarak adeta vatandaşların eli ayağı oluyor.

Bu çerçevede Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, daha önce belediyeye başvuran ve tespitleri yapılan 9 vatandaşa ayak protezleri, ayak bileği ortezi (AFO), ayak ortezi istirahat moldu (KAFO), işitme cihazları, yanık elbisesi ve skolyoz korsesi gibi medikal malzemeler teslim ederken, 3 yetişkin ve 5 çocuk olmak üzere 8 vatandaşa ise tekerlekli sandalye hediye edildi. Belediyeye ait engelli aracıyla evlerine kadar götürülen sandalye ve medikal malzemeler, vatandaşlara birinci elden teslim edildi.

Tekerlekli sandalye ve medikal malzeme ihtiyacı olan ve maddi durumu kötü olan vatandaşlar Van Büyükşehir Belediyesine, e-devlet kapısı veya bizzat başvuruda bulunurken, yapılan başvurular büyük bir titizlikle değerlendirilerek ailelerin yerinde tespitleri yapılıyor. Yapılan tespitlerin ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle gelir düzeyi düşük olan ailelere öncelik verilerek tekerlekli sandalye ve medikal malzeme yardımı yapılıyor.

2023 yılı içerisinde toplam 30 vatandaşa tekerlekli sandalye ve 18 vatandaşa ise farklı kalemlerden medikal malzeme desteği verilirken, verilen destekten dolayı büyük bir mutluluk yaşayan engelli vatandaşlar ve aileleri ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.iha