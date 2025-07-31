Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, periyodik olarak her hafta farklı noktaya düzenlediği gezi programlarıyla yaşlı bireylere keyifli zaman yaşatıyor. Yaşlı vatandaşlar düzenlenen etkinliklere şehrin güzelliklerini keşfederken, doğa ve temiz havanın da tadını çıkartıyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca sabah saatlerinde belirli noktalardan alınan yaşlı bireyler, Erçek Gölü kıyısındaki Flamingo Parka getirildi. Göl manzarası eşliğinde yürüyüş yaparak temiz havanın keyfini çıkaran katılımcılar, bölgede yer alan flamingo başta olmak üzere çeşitli kuş türlerini yakından gözlemleme imkânı buldu. Belediye ekiplerinin ikramları eşliğinde bolca sohbet etme imkânı da bulan yaşlı bireyler, bir yandan dinlenirken bir yandan da günün anısına fotoğraf çektirdi.

Etkinlik sonunda memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlardan Abdulmecit Balkan, "Böyle etkinlikler bizler için çok kıymetli. Bizim için çok farklı ve güzel bir gün oluyor. Bu tür sosyal programların devam etmesini bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz'' dedi.