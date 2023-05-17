Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van’a gelen depremzedeler için program düzenledi.

15-21 Mayıs Aile Haftası dolayısıyla Van Gölü sahilindeki Gebze Su Sporları Tesisinde düzenlenen etkinlikte depremzede aileler güzel bir gün geçirdi.

Piknik havasında geçen etkinlikte depremzedeler söylenen şarkılara eşlik ederken canlı müzik eşliğinde halaylar çekip mangal ziyafetine katıldı. Çocukların da unutulmadığı etkinlikte minikler için palyaço gösterisi yapılarak değişik oyunlar sahnelendi.

Depremin hemen ardından Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Van’a gelerek yerleştiklerini söyleyen depremzedeler, “Van’da olmaktan dolayı çok mutluyuz. Vanlılar bize ilk günden bu yana kucak açarak dertlerimize sıkıntılarımıza ortak oldular. Yardım ve misafirperverliklerinden dolayı Van halkına ve bu güzel günde bizi bir araya getiren Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dediler.iha