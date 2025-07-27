Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız sürdürülen yangını kontrol altına alma çalışmalarında günün ağarmasıyla havadan müdahaleye de yeniden başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunmuştu.

Bakan Uraloğlu, yangın bölgesini havadan inceledi

Bakan Uraloğlu, Yangın Harekat Merkezi'nde, bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldıktan sonra helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

TOKİ konutlarının bulunduğu Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ne inen Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın merkezden yönlendirmesiyle çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

Valiliğin koordinasyonunda sabaha kadar bir yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "Gece çalışmasını çok kıymetli buluyoruz. O anlamda iki tane köy boşaltılmıştı. Bizim de havadan görme imkanımız oldu. O köylerde şu an için bir risk yok. Çünkü etrafındaki bayağı bir yer yanmış, müdahale edilmiş. Köye girmesine müsaade edilmemiş." diye konuştu.

Uraloğlu, bölgede daha aktif olan yangının 2 bin 200 dairelik TOKİ konutları kuzey tarafında olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Oraya da bir hava aracı sürekli müdahale ediyor ama ben sahada dolaştım. Gözünüzün gördüğü her yerde arazöz, yangın söndürme aracı, itfaiye var. Dolayısıyla ciddi bir müdahale ediliyor. Halihazırda da hissettiğimiz bir rüzgar var. Bundan endişeleniyoruz. Yakın takip ediyoruz. İnşallah sonuç alırız daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiş oluruz."

Sahada devam eden çalışmalar hakkında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle de görüşen Uraloğlu, son duruma ilişkin bilgi aldı.

Uraloğlu'na Vali Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'daki yangınla ilgili, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Yangın Harekat Merkezi'nde bölgede devam eden çalışmalar ve son durumla ilgili Vali Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan'dan son bilgileri aldığını belirterek, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız." ifadelerine yer verdi.

Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını ise büyük oranda kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ilerlemesi durduruldu.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve helikopterleriyle, karadan arazöz ve tankerlerle müdahale ettiği yangını, tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangınlara yönelik müdahale çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların işbirliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin sergilediği kararlı, koordineli ve özverili müdahale sayesinde yangının yayılım hızının ve enerjisinin önemli ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, yangınla mücadele çalışmalarının AFAD koordinasyonunda, kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların desteğiyle aralıksız şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.