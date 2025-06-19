Milletvekili Kayatürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımıza, AK Parti Genel Merkez Teşkilatımıza, TBMM Grup Başkanımız, Başkan Vekillerimiz ve Grubumuza, şahsımı bu göreve yeniden aday gösterdikleri için ve Komisyon Üyesi değerli Milletvekillerimize de bizi bugün seçtikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni dönemde görev alacak tüm komisyon üyelerini tebrik eden Kayatürk, Komisyon Başkan Vekilleri, Sözcü ve Katip Üyeye de üstlendikleri sorumluluklarda başarılar diledi.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda komisyonun çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Kayatürk, “Dış politikamızın milli menfaatler temelinde daha da güçlendirilmesi amacıyla, Komisyonumuzun çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz.” sözlerine yer verdi.

Kayatürk, açıklamasının sonunda yeni dönemin ülkemiz ve AB Uyum Komisyonu adına hayırlı olmasını temenni etti.