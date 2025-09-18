Türkiye’nin savunma sanayi araçlarının sergilendiği, çeşitli yarışma ve organizasyonların düzenlendiği festivalde, Van’dan katılan gençleri AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı Burak Gültepe yalnız bırakmadı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 13. kez İstanbul'da kapılarını açtı. Atatürk Havalimanı'nda dün başlayan etkinlik, 21 Eylül'e kadar devam edecek.

AK Parti Gençlik Kolları Van İl Başkanı Burak Gültepe, TEKNOFEST 2025’te Biyoteknoloji ve İnovasyon kategorisinde finalist olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BIOFRESH Takımı’nı ziyaret etti.

“GENÇLERİN BAŞARISI GURUR VERİCİ”

Vanlı gençlerin bu başarısının gurur verici olduğunu ifade eden Gültepe, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Teknofest 2025’te Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon gücüne tanıklık ettik! Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen etkinlikte, hava gösterilerinden roket yarışlarına, genç mucitlerin projelerinden yerli teknolojiye kadar her an ilham vericiydi. Geleceğin teknolojisi burada şekilleniyor. Tebrikler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi BIOFRESH Takımı! TEKNOFEST 2025 Biyoteknoloji ve İnovasyon kategorisinde finalist olan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şevval Yergin, Bedia Ahnas’ı ziyaret ederek başarılar diledik. Vanlı gençlerin başarısı gurur verici!”