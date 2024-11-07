Türkiye’de il defa Van’da yapılan organizasyon 7 ülkenin katılımıyla gerçekleşti.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde başlayan ‘Dünya Robot Yarışması’ kapsamında 130 ekibin hazırlamış olduğu yapay zeka destekli robotik çalışmalar, 3 gün boyunca yarışacak ve hakemler tarafından seçilen ilk üç çalışma için sertifikalar verilecek. Fuar 9 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Yarışmanın startı öncesi konuşan Uluslararası Robospor Dernekleri Federasyonu (FIRA) Avrasya Sorumlusu Prof. Soroush Sadegnejad, “Bu yıl robotik yarışmaların, Tayvan’da alınan kararla Van’da yapılması planlandı. 7 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. İran, Rusya, Kanada, Özbekistan, Belarus, İngiltere ve online olarak Malezya katılım sağladı. Robotik yarışmalar lise ve üniversite okuyan öğrenciler için çok önemlidir. Bu tür çalışmaların organizatörlüğünü FIRA yapıyor. Potansiyelin olduğu ülkelerde bu tür çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar içinde yapay zeka ile yapılmış çalışmalar mevcut. 130 kişilik ekip var. 3 gün boyunca burada hakemler gözetiminde yarışmalar gerçekleştirilecek. Kazanan kişilere sertifikalar verilecek. 3 yıl boyunca farklı ülkelerde yapılan yarışmalar sonunda kazananlar Dünya yarışmasına hak kazanmış olacak.” dedi.

Fuarda konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Şehrimizde siz değerli katılımcıları görmekten memnuniyet duyuyoruz. Şehrimiz uluslararası robospor federasyonunun etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Şehrimizde son zamanlarda görülecek en önemli etkinliklerden bir tanesidir. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ise, “Bu tür bir organizasyonun Van’da gerçekleşmesi çok önemlidir. Dünyanın yeni trendi robotik çalışmalar, yapay zeka insanlığın her alanına yön vermeye başladı. Bölge ülkeleri olarak bu tür bilimsel çalışmalara, teknolojiye önem vererek gelişmemiz lazım. Bu tür organizasyon içinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu yarışmanın Van’da yapılması da ayrıca bizleri memnun etti” dedi.

Dünya Robot Yarışması, Uluslararası Robospor Dernekleri Federasyonu (FIRA) Avrasya Sorumlusu Prof. Soroush Sadegnejad, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Celallettin İpekten, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, FIRA yetkilileri ve 7 ülkeden temsilciler katıldı.