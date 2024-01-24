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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 7 bin 982 puandan başladıktan sonra 8 bin puanın üzerinde seyretti.

Ekonomist Mustafa Aşkın, borsada yükselişin yılın ikinci yarısından itibaren başlayacağına işaret etti.

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Aşkın, geri çekilmelerin yeni pozisyonlar açmak için fırsat olabileceğini belirtti.

BORSA İÇİN TARİH VERİLDİ

Borsada yabancı girişlerinin henüz yeterli seviyede olmadığını ifade eden Aşkın, "Yabancı yatırımcı enflasyonda düşüş eğiliminin kuvvetlenmesini ve enflasyonla mücadele politikasında kararlılığı görmek istiyor" dedi. Özellikle tahvil ve bonolara fon geldiğini belirten Aşkın, yabancı yatırımcıların kısa vadeli işlemlerinin olduğunu söyledi.

Borsanın 8 bin 100 puanın üzerine çıkabilmesi için yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğuna işaret eden Aşkın, "Çok ciddi bir para girişine ihtiyaç var, bunun da seçim sonrası gerçekleşmesini bekliyorum" diye konuştu.

Yılın ikinci yarısı itibariyle borsada olumlu havanın yaşanmasını beklediğine dikkat çeken Aşkın, "Kısa vadede 8 bin 100, 8 bin 200 ve 8 bin 250 puan önemli direnç seviyeleri. Destek seviyeleri ise 7 bin 450, 7 bin 700 ve 7 bin 900 puan" diye konuştu. Bu destek seviyelerinin yeni pozisyon açmak için fırsat olabileceğini belirten Aşkın, borsa 30 ve borsa 50'de bulunan hisse senetlerinin cazip olacağını vurguladı.

ALTININ SEYRİNİ MERKEZ BANKALARI BELİRLEYECEK

Merkez Bankalarının faiz kararlarının altın fiyatlarında belirleyici rol oynadığını belirten Aşkın, "ABD'den gelen veri çekirdek enflasyonda katılık olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı da Fed'in faiz indirimlerine başlaması gecikecek gibi görünüyor" dedi.

Faiz indirimlerinin gecikeceğine yönelik sinyallerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Aşkın, ons altının 2 bin 50 dolarları hızlı bir şekilde kırması durumunda 2 bin 250 dolarlara kadar yükseleceğine işaret etti. Gram altının ise 2024'te 2 bin 500 liraya kadar çıkabileceğine dikkat çeken Aşkın, "Para kazanmaktan çok birikiminizi kaybetmemeniz gereken bir yıl" dedi.