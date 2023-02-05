Van'da 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 72, Başkale'de 3, Çatak'ta 95, Erciş'te 60, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 11, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 11 olmak üzere toplam 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.