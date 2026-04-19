Hakkâri Valisi İbrahim Taşyapan’a hem Hakkâri iline yeni atanmalarından dolayı tebrik eden hem de kenger bitkisine dayalı bölgesel kalkınma ve istihdam hamlesini anlatan Prof. Dr. Fevzi Özgökçe’ye kenger ticaretiyle uğraşan girişimci Mehyet Es ve Derviş Ahmedi eşlik etti. Ziyarette, kenger (Gundelia L.) bitkisi üzerine kurulu, bilimsel temelli ve ekonomik hedefli yeni bir yatırım modeline ilişkin bir sunum yapan Özgökçe, başta gıda, tıbbi ve aromatik ürün potansiyeline sahip kenger bitkisiyle; çerez, kahve, sakız ve yem bitkisi gibi katma değerli ürünlerin sanayiye kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Özgökçe, projenin temel amaçlarını ise şöyle açıkladı:

"Kenger bitkisinin ekolojik ve biyolojik öneminin korunması, Hakkâri ve çevresinde doğal yayılım gösteren bu bitkinin sürdürülebilir yöntemlerle üretilmesi, yerel kalkınma modelleri geliştirilerek kadın ve genç istihdamının artırılması, kenger üretim, işleme ve Ar-Ge tesisi kurulması için yer tahsisi talebi, doğa dostu ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin tarımsal üretimde öne çıkarılmasıdır."

Prof. Dr. Özgökçe, Hakkâri’nin eşsiz coğrafyasının kenger için uygun şartlar sunduğunu belirterek, bu bitkinin sadece doğadan toplanarak değil, kontrollü ve bilinçli üretimle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özgökçe, "Kenger, Hakkâri’nin sembolü olabilecek bir bitkidir. Bu bitkiyle hem toprağımızı koruyacağız hem gencimize ve kadınlarımıza iş vereceğiz, hem de sürdürülebilir yeni bir ürünü ekonomiye kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, bu yerli ve milli ürünün korunması, kontrollü üretimi ve sanayiye entegrasyonu konusunda kamu kurumlarının, üniversitelerin ve yatırımcıların daha fazla sorumluluk alması gerektiği ifade edildi. Özellikle ilkbaharda erken dönemde tomurcuk halineyken bitkinin halk tarafından toplanmamasını, bunun için bölge halkının bilgilendirilmesi gereği dile getirildi.

Vali İbrahim Taşyapan ise sunulan projeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, kenger bitkisi üzerine yapılacak çalışmalara gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.