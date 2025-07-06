Edinilen bilgiye göre kaza, Güroymak ilçesi Gölbaşı beldesi yolunda meydana geldi. T.K. isimli şahıs, motosikletiyle düğün konvoyunda seyir halindeyken hatalı sollama yaparak karşı yönden gelen Ü.T. idaresindeki vince çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı düğün çekimi yapanların kamerasına yansıdı.

Kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.