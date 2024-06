Bitcoin, dijital dünyanın en değerli varlıklarından biri olarak kabul edilir ve bu değer büyük ölçüde kıtlığına dayanır. Peki, neden sadece 21 milyon Bitcoin üretilecek şekilde tasarlandı?

Bitcoin'in temel özelliklerinden biri, her on dakikada bir yeni bloğun eklenmesi ve bu bloğu başarıyla ekleyen madencilerin ödüllendirilmesidir. Bu ödül, her 210.000 blokta bir yarıya düşen bir sistemle belirlenir, bu da "Halving" olarak adlandırılır.

Örneğin, ilk blok ödülü 2009'da 50 BTC olarak başladı ve her halving döneminde bu ödül yarıya indi. 20 Nisan 2024'te son halving gerçekleşti ve blok ödülü 6.25 BTC'ye düştü.

Bu matematiksel düzenleme, Bitcoin'in kıtlığını ve güvenliğini korumak için kritik bir rol oynar. Toplam arzın 21 milyon adetle sınırlandırılması, varlığın gelecekteki değerini korumak ve kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmış bir karardır.

Satoshi Nakamoto'nun başlangıçta blok ödülünü 50 yerine 100 BTC olarak belirlemiş olması durumunda, bugün tartışmamız gereken sınır 21 milyon adet değil, 42 milyon adet olacaktı.

2140 yılından sonra Bitcoin üretimi duracak mı? Bu sorunun cevabı şu anda kesin olarak belirlenmemiş olsa da, mevcut Bitcoin sahipleri için arzın artırılması pek olası görünmüyor. Çünkü bu durum, Bitcoin'in değerini olumsuz etkileyebilir ve topluluk tarafından kabul görmeyebilir.

