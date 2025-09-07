Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü, son yıllarda sadece doğal güzelliğiyle değil, bisiklet tutkunlarının gözdesi haline gelmesiyle de dikkat çekiyor. Yerli ve yabancı yüzlerce bisikletsever, hem doğayla iç içe bir yolculuk yapmak hem de Van Gölü çevresindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek için bölgeye akın ediyor. Özellikle yaz aylarında yoğunluk kazanan bisiklet turları, hem bireysel gezginleri hem de çeşitli kulüplerin düzenlediği organizasyonları kapsıyor. Van Gölü çevresinde yaklaşık 430 kilometrelik parkur, bisikletçilerin gözünde hem zorlu hem de eşsiz manzaralarla dolu bir rota olarak öne çıkıyor.

Bölgenin bisiklet turizmi açısından büyük bir potansiyeli olduğunu söyleyen Cemal Altınel, "Van Gölü çevresi hem bisikletçiler için uygun altyapıya sahip hem de doğasıyla büyüleyici. Bu bölge, bisiklet turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Amacımız bu potansiyeli daha fazla tanıtmak ve sürdürülebilir turizmi desteklemek" dedi.