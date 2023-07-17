Wanhaber / Özel

Bu yıl 5.’si düzenlenecek olan Van Denizi Bisiklet Festivali’ne katılmak için yoğun başvuru yapıldı.

Van Gölü havzasının değerlerinin ön plana çıkartılması, gölün kirliliğine dur diyebilmek ve Van Gölü’nün dünyaya tanıtımına katkı sunabilmek amacıyla 4 – 11 Ağustos tarihleri arasında 5. Van Denizi Bisiklet Festivali düzenlenecek. Festivale katılmak isteyenler için başvuru açılırken, kısa zamanda yoğun başvuru yapıldığı ve kayıtların dolduğu kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyesi himayesindeki festival Vangölü Aktivistleri Derneği koordinesinde İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Muradiye Belediyelerinin katkılarıyla, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ve Bitlis Nemrut Jeopark işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

8 gün sürecek olan 5. Van Denizi Bisiklet Festivali kapsamında bisikletliler Van Gölü etrafını pedallayacak ve uygun noktalarda kamp yapacak.

Söz konusu festivale katılım için kayıtlar alınırken, kısa sürede gösterilen yoğun ilgiden dolayı kayıtların dolduğu belirtildi. Kabul listesinin, kontenjan doğrultusunda belirlendikten sonra kısa süre içerisinde açıklanacağı kaydedildi.

Umut Tarhan