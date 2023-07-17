WanHaber - ÖZEL

Van’ın Gürpınar ilçesinde bulunan alabalık çiftliği, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Yıllık 100 ton alabalık üretimi yapan tesis, vatandaşlara doğal bir ortam içinde hizmet sunuyor.

Doğal akarsu yatağında bulunan alabalık tesisi ve yanına kurulan restoran vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

2012 yılında hizmete başlayan ve 10 kişinin istihdam edildiği restoran ve üretim tesisi, doğayla iç içe olması nedeniyle sakinlik ve huzur vadediyor. Her bütçeye uyan, alabalık lezzetlerinin sunulduğu mekânda vatandaşlar, damak tadına göre lezzet buluyor.

Sunduğu hizmet ile müşterilerin memnuniyetini alan alabalık çiftliği, doğal akarsu yatağında kurulurken, yıllık 100 ton alabalık üretiyor.

600 bin yavru alabalık üretimi yapan Köşk Alabalık Çiftliği’nin sahibi Reşat Yılmaz, “2012 yılında açtığımız üretim tesisimizde yıllık 100 ton alabalık üretiyoruz. Bunun yanı sıra yıllık bazda 600 bine yakın yavru alabalık üretimimiz bulunuyor” dedi.

“DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NİN TAMAMINA SATIŞIMIZ VAR”

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bütün illere satışlarının olduğunu belirten Reşat Yılmaz, “Hakkâri’den tut, Bitlis, Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Bingöl ve civar illere satışlarımız var.

Toplam 10 personele istihdam sağladığımız tesisimizde vatandaşlarımıza hem lezzetli balıklar tattırıyoruz hem de üretim yapıyoruz. Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak öncelikli hedefimiz. Sudan sofralarına taşıdığımız bu lezzeti tüm vatandaşlarımızla tanıştırmak istiyoruz, herkesi bekliyoruz” ifadelerine verdi.

Fatma Öztürk