Van Ferit Melen Havalimanının tadilat nedeniyle geçici süreliğine kapanacağının duyurulması üzerine açıklama yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu; “1 milyon 150 bin nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık 20 şehrinden bir tanesi olan ilimiz, ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle havayolunun tercih edildiği bir kenttir. Sefer sayılarının yetersizliğiyle sürekli gündeme gelen Van Ferit Melen Havalimanı kez de kapanmayla karşı karşıyadır” ifadelerine yer verdi.

“BU KARAR ŞEHRİN TÜM FAALİYETLERİNE SEKTEYE UĞRATACAKTIR”

Açıklamada; “Van Ferit Melen Havalimanı için 1 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında saat 16.00 ile 07.00 arasında ‘kısmı kapatma’ 15 Ağustos-15 Kasım tarihlerinde ise ‘tam kapatma’ kararı alınmıştır. Bu karar turizm sezonuna denk gelmekle birlikte şehrin tüm faaliyetlerini sekteye uğratacaktır” diye kaydedildi.

“Bu durum kabul edilebilir değil ve bu planlama yanlıştır” vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Hali hazırda sefer sayıları yetersiz olan, sadece İstanbul ve Ankara gibi 2 merkeze bağlanmak zorunda bırakılan Van şehri, kapanmaya uygun değildir. Alınan bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini ısrarla ifade etmek isteriz. Yaz mevsiminde biriktirdiği gelirle kış mevsimini idame ettiren bir emekçinin kaderi misali, tüm ümitlerini neredeyse yaz mevsimine bağlayan Van şehri, bu durumda yazın ve kışın hatta dört mevsim mağdur edilmeye devam edilmektedir. Türkiye’nin birçok şehrinde yeni havalimanları ve yenileme çalışmaları yapılırken havayolu ulaşımı sekteye uğratılmamaktadır. Van Ferit Melen Havalimanı da aynı yaklaşımla yenilenmeli, Van şehri kapatılmamalıdır.”