Son dönemlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere bir yenisi Bingöl’den eklendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl’ün Genç ilçesinde saat 00.03’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti.