İşçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret, 3'üncü toplantının ardından belirlendi.

Konuya ilişkin açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.

Bakan Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları belli oldu.

Işıkhan'ın milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haberi vermesinin ardından Beştepe'de asgari ücret buluşması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-iş Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan'a, Akkol tarafından üzerinde 16 Türk devletini temsil eden simgelerin ve Türk bayrağının yer aldığı bir hediye takdim edildi.

Asgari ücret 11 bin 402 lira

Buna göre, brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 11 bin 402 lira 32 kuruşunu net asgari ücret, 1878 lira 3 kuruşunu SGK primi ve 134 lira 15 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

ensonhaber