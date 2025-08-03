Dün akşam Çorum’un Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’ndeki bir kuaför salonunda silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Muhammet Ö., salonda bekleyen Samet Y.’ye tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Samet Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan Muhammet Ö., suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Soruşturma sürerken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammet Ö.'nün kuaför salonuna girdikten sonra bir süre beklediği, ardından silahını çıkararak Samet Y.’ye ateş ettiği ve panik içinde kaçtığı anlar yer alıyor. Saldırı sırasında iş yerindekilerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.