Dolar kurundaki yükseliş ve brent petrol fiyatındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin litre fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,11 TL zam geldi. Böylece fiyatlar 2 Temmuz 2022 sonrası yeniden 26 liranın üzerine yükseldi.

Motorine ise bugün zam beklenmiyor.

LPG’DE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Kurban Bayramı arifesinde kurlardaki yükseliş ile LPG (otogaz) fiyatları için 66 kuruşluk zam tabelalara yansıtılmıştı. Ancak sektör temsilcilerinin aktardığı bilgiye göre kesin olmamakla birlikte ürün fiyatlarındaki gerileme nedeniyle otogaz fiyatlarında Salı gece yarısından itibaren 55-70 kuruş arası indirim bekleniyor.